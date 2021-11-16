СК возбудил дело после публикации видео с насилием в доме престарелых в Подмосковье

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после публикации видео, на котором одну из женщин в доме престарелых в подмосковных Мытищах привязали к кровати. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"С целью установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего в доме для престарелых людей в Мытищах и озвученных в СМИ, следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сообщила Врадий.

Следователями проведен осмотр пансионата, запрошены учредительные документы, договоры с обслуживающим персоналом на оказание услуг, должностные инструкции, а также установлены и опрошены постояльцы, запечатленные на видео. По словам Врадий, из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались, внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено. Также опрошено 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось.

Сейчас устанавливается местонахождение бывшей сотрудницы пансионата, которая сняла и выложила его в Telegram. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК.