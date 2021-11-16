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В Новосибирской области погиб один человек и пятеро пострадали в ДТП с двумя грузовиками

Среди пострадавших два ребенка

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, пятеро, в том числе два ребенка, пострадали в результате столкновения двух грузовиков и легковушки в Новосибирской области в условиях гололеда, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"По предварительной информации, в Искитимском районе на трассе Р-256 произошло столкновение трех автомобилей: двух грузовых и легкового. В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир автомобиля BMW. Водители грузового и легкового автомобиля, а также три пассажира легкового автомобиля - женщина 1994 года рождения и двое детей 2021 и 2008 годов рождения - доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

Во вторник в Новосибирской области на дорогах наблюдается гололед.

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