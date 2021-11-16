Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве шестилетнего ребенка в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Суд в Ярославле арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве шестилетнего ребенка своей сожительницы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В ходе предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 ноября 23-летний житель Ярославля, находясь в квартире одного из домов на улице Юности, нанес шестилетнему ребенку своей сожительницы не менее одного удара кулаком в живот. Ребенок получил тупую травму, которая вызвала внутреннее кровотечение. Он умер в отделении реанимации детской областной клинической больницы.