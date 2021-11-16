ТАСС, 16 ноября. Более 240 деревьев незаконно спилили в Зеленоградском районе Калининградской области. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, сообщила во вторник журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

"В Зеленоградском районе полицейские выявили незаконную рубку деревьев на сумму свыше 8 млн рублей.На месте вырубки полицейскими обнаружено 243 пня различных пород деревьев. В отношении директора фирмы, реализовывавшей древесину, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере")", - сказала Поставничая.

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Зеленоградскому району задержали трех мужчин, которые рубили деревья в лесном массиве Балтийского участкового лесничества. Мужчины рубили зеленые насаждения и складировали их возле трассы в районе поселка Боброво, откуда в дальнейшем их вывозил и реализовывал директор фирмы, осуществляющей лесозаготовку. Мужчин он нанял по договору и передал им недействительные разрешительные документы на рубку, введя в заблуждение относительно правомерности их действий.

Установлено, что директором фирмы, занимающейся заготовкой древесины, является 25-летний житель Краснознаменска.