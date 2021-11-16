Электричка сбила двух человек около станции "Электрозаводская" МЖД в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Электричка сбила двух человек, один из них погиб, в районе станции "Электрозаводская". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.

"Сегодня в районе станции "Электрозаводская" Рязанского направления МЖД электропоездом сообщением Черусти - Москва были травмированы мужчина 1992 года рождения и женщина, личность которой устанавливается. Мужчина госпитализирован, женщина травмирована смертельно", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают сотрудники полиции.