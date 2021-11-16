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В Красноярском крае при пожаре погиб ребенок

Еще три ребенка и два взрослых пострадали

ТАСС, 16 ноября. Один ребенок погиб и еще пять человек, из которых трое - дети, пострадали при пожаре в частном жилом доме в городе Назарово Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС города.

"Госпитализированы пятеро: мать, отец и трое детей. Одна погибшая есть, ребенок", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что у одной из пострадавших ожоги второй степени. Остальных врачи планируют отпустить после оказания медпомощи, сейчас решается вопрос об их размещении. В ЕДДС добавили, что пожар локализован на площади 40 кв. м.

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