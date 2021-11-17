Мигранта обстреляли из пневматического пистолета в центре Москвы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Двое приезжих мужчин ограбили мигранта, угостившего их алкоголем, после чего один из них еще и несколько раз выстрелил в него из пневматического пистолета, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

"28-летний приезжий из ближнего зарубежья на Верхней Сыромятнической улице познакомился со злоумышленниками и угостил их алкогольными напитками. Через некоторое время один из фигурантов, якобы прощаясь, обнял потерпевшего и вытащил из кармана его брюк деньги. На требование вернуть похищенное злоумышленники ударили мужчину по лицу, а затем произвели в его сторону несколько выстрелов, предположительно, из пневматического пистолета и скрылись", - говорится в сообщении.

Полицейские нашли нарушителей, ими тоже оказались мигранты: одному 27 лет, другому 33 года. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, подозреваемые заключены под стражу.