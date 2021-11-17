Почти 235 тыс. домохозяйств остались без света на западе Канады из-за проливных дождей

ОТТАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Проливные дожди стали причиной массового отключения подачи электроэнергии потребителям в провинции Британская Колумбия. Об этом во вторник говорится на сайте местной электросетевой компании BC-Hydro.

По ее данным, за последние 48 часов без света остались почти 235 тыс. домохозяйств и других строений, в том числе в районе Ванкувера. В настоящее время аварийные бригады смогли восстановить подачу электроэнергии в 219 тыс. из них. Максимальный пик отключений составил 126 тыс. домохозяйств. Восстановительные работы продолжаются, их планируется завершить в ближайшее время.

В Британской Колумбии за последние двое суток уже выпало более 250 мм осадков в виде дождя, что составляет месячную норму. Непогода в понедельник также сопровождалась штормовым ветром, порывы которого достигали 25 м/с. В связи с этим в регионе фиксируются масштабные подтопления, некоторые жители были вынуждены покинуть свои дома. Местами нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение.