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В Якутии местную жительницу обвинили в мошенничестве на сумму свыше 20 млн рублей

По версии следствия, обвиняемая организовала механизм хищения средств через финансовую пирамиду, размещая объявления в соцсетях

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Жительница города Якутска обвиняется в мошенничестве, по данным следствия, она в составе организованной группы по механизму финансовой пирамиды незаконно получила свыше 20 млн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Якутска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере")", - говорится в сообщеним.

По версии следствия, обвиняемая в составе организованной группы совместно еще с двумя жительницами Якутска организовала механизм хищения средств через финансовую пирамиду, размещая объявления в соцсетях.

Таким образом, обвиняемой было незаконно получено свыше 20 млн рублей от 465 граждан. С обвиняемой прокуратурой республики заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении двух других обвиняемых уголовное дело находится на стадии расследования, добавили в прокуратуре.

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