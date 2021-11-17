В Амурской области на женщину завели дело за нападение на фельдшера скорой помощи

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Правоохранители в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы поселка Новобурейский за нападение на фельдшера скорой помощи, сообщила в среду пресс-служба управления МВД России по региону.

"Жительница поселка Новобурейский будет привлечена к ответственности за противоправные действия в отношении работника скорой медицинской помощи. <…> Во время работы бригады между гражданкой и фельдшером скорой медицинской помощи произошел конфликт, в ходе которого женщина оскорбила медицинского работника, сорвала с него маску, причинила телесные повреждение в виде царапин", - говорится в сообщении.

Правоохранители направят материалы дела в мировой суд для решения вопроса о привлечении нападавшей к уголовной ответственности по ст. 116.1. УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" и в прокуратуру для рассмотрения вопроса о привлечении амурчанки к ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ "Оскорбление". Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности по статье "Побои".

Статья 116.1. УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей либо арест на срок до трех месяцев. По ст. 5.61 КоАП РФ "Оскорбление" наказание влечет наложение административного штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.