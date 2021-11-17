Водолазы обнаружили множественные повреждения контейнеровоза, севшего на мель в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Водолазы провели обследование контейнеровоза "Райз Шайн" (Rise Shine), севшего на мель у берегов Находки в Приморском крае 9 ноября и выявили многочисленные повреждения подводной части судна. Об этом ТАСС сообщил директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский.

"Водолазные работы проводились вчера, выявлены многочисленные повреждения подводной части судна по правому и левому борту. <…> Это осложняет транспортировку судна с мели", - сказал Агаревский, отметив, что повреждены днища топливных танков, но значительного выхода нефтепродуктов в акваторию не зафиксировано.

Он добавил, что сегодня возобновлены работы по откачке топлива с контейнеровоза, которые ранее прекращались из-за погодных условий. Работы будут проводиться весь день.

Контейнеровоз сел на мель у берегов Находки 9 ноября. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту находилось около 300 тонн топлива, порядка 36 тонн уже откачено.