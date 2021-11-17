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Участников свадебного кортежа оштрафовали в Приморье за умышленное препятствие движению

Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере до 10 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Полицейские оштрафовали участников свадебного кортежа, которые умышленно препятствовали автомобильному движению в пригороде Владивостока. Об этом сообщается в среду на сайте УМВД по Приморскому краю.

Очевидцы сняли на видео и распространили в соцсетях ролик, на котором несколько иномарок свадебного кортежа едут с включенными аварийными сигналами, препятствуя движению автотранспорта. Очевидцы также утверждали, что из транспортных средств производились выстрелы в воздух.

"Сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку установили личности водителей, причастных к инциденту. За умышленное создание помех в дорожном движении к административной ответственности привлечены четверо участников свадебного кортежа по статье 12.33 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере до 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Еще одного гражданина привлекли к административной ответственности за то, что он вел автомобиль, не пристегнувшись ремнем безопасности.

В пресс-службе УМВД ТАСС сообщили, что факт стрельбы из автомобилей свадебного кортежа установлен не был, информация очевидцев не подтвердилась.

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