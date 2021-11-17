Житель Хакасии получил полтора года условно за поджог пункта вакцинации

ТАСС, 17 ноября. Абаканский городской суд приговорил жителя столицы Хакасии к полутора годам условно за поджог мобильного пункта вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении суда.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, подвергнут наказанию в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Имущество мобильного пункта в Абакане принадлежало местной воинской части. С поджигателя взыщут 1,2 млн рублей за повреждение этого имущества.

В июле полицейские задержали пьяного мужчину 1984 года рождения, подозреваемого в поджоге пункта вакцинации. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".