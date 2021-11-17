В Омске полиция и волонтеры ищут пропавшего девятилетнего мальчика

ОМСК, 17 ноября. /ТАСС/. Девятилетний мальчик пропал после уроков в школе во вторник в Омске, где установились двадцатиградусные морозы. Об этом сообщила в среду пресс-служба УМВД по Омской области.

"Сотрудники полиции и волонтеры устанавливают местонахождение девятилетнего С. С заявлением о розыске сына в отдел полиции 2 УМВД России по городу Омску обратилась мама мальчика. Сотрудники уголовного розыска в ходе первоначальных мероприятий установили, что накануне школьник потерял ключи и поэтому не смог попасть домой после занятий, так как мама в это время находилась на работе", - говорится в сообщении.

Полиция установила круг общения школьника, проверяются места его возможного появления, опрашиваются друзья и одноклассники. На вид ребенку около девяти лет, худощавого телосложения. Он был одет в черную шапку, синюю зимнюю куртку с капюшоном, серые брюки, черные ботинки. Особая примета: родинка под нижней губой. В поисках участвует и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". В пресс-службе УМВД уточнили, что мальчик из благополучной семьи.