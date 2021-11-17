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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Тайваня

Данных о жертвах и разрушениях не поступало

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду у северо-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 10:25 по местному времени (05:25 мск).

Их эпицентр находился в 42,7 км восточнее города Илань, а очаг залегал на глубине 5,9 км под морским дном. Колебания почвы ощущались в уездах Илань, Хуалянь, в городах Синьбэй, Таоюань и ряде других населенных пунктов. Данных о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит - так называемых филиппинской и евразийской. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.

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