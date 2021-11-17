Три человека погибли в результате взрыва газа в поселке в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 17 ноября. /ТАСС/. Три человека стали жертвами взрыва газового баллона и последовавшего пожара в поселке в Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщила в среду пресс-служба МЧС республики.

"16 ноября в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона. По прибытии на место происшествия было установлено, что пожар произошел в квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара составила около 350 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте ЧП обнаружены тела трех человек, еще 10 госпитализированы в районную больницу.

В министерстве также уточнили, что всего в тушении пожара, который был ликвидирован накануне поздно вечером, участвовали 35 сотрудников и семь единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям. Причины случившегося устанавливает следственно-оперативная группа. В связи с произошедшим МЧС призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Вечером 7 ноября в городе Актау на юго-западе Казахстана произошел взрыв в кафе, в результате чего здание полностью разрушено. По данным регионального департамента по чрезвычайным ситуациям, причиной взрыва могла стать утечка газовоздушной смеси. В результате инцидента никто не пострадал.