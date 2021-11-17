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Укравшего 365 млн рублей экс-руководителя омской компании приговорили к 3,5 годам колонии

Вину осужденный не признал

ОМСК, 17 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил бывшего руководителя ООО "Научно-производственная организация "Монтажстройпроект", который похитил взятые в кредит у банков более 350 млн рублей, к 3,5 годам колонии. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Омской области.

"В Омске вынесен приговор бывшему руководителю строительной организации за хищение средств банковских кредитов на сумму свыше 365 млн рублей. <…> Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2013-2014 годы бывший руководитель ООО "Научно-производственная организация "Монтажстройпроект" от имени компании предоставил в банки заведомо ложные сведения, взял в кредит на сумму более 365 млн рублей и похитил их. Свою вину осужденный не признал. В пресс-службе прокуратуры Омской области ТАСС уточнили, что суд также удовлетворил иски банков, которые требовали возместить нанесенный им ущерб.

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