Сообщения о минировании поступили в несколько ТЦ Новосибирска

В Калмыкии ветврача подозревают в превышении полномочий по делу сотрудников УФСИН

Зная, что мясо не отвечает предъявляемым к продовольственной продукции требованиям, ветврач по личной просьбе заместителя начальника колонии проставил на тушках животных клеймо, на основании которого по документам провели ветеринарно-санитарную экспертизу

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