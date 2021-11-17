Сообщения о минировании поступили в несколько ТЦ Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в среду в несколько торговых центров Новосибирска, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
"Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.
Правоохранительными органами также проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений.
Ранее в ряде СМИ появились публикации об эвакуации посетителей торговых центров "Аура" и "Галерея". Источник ТАСС в оперативных службах сообщал, что информация о минировании поступала в ТРЦ "Мега".