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Сообщения о минировании поступили в несколько ТЦ Новосибирска

Спецслужбы обследуют здания

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в среду в несколько торговых центров Новосибирска, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Правоохранительными органами также проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений.

Ранее в ряде СМИ появились публикации об эвакуации посетителей торговых центров "Аура" и "Галерея". Источник ТАСС в оперативных службах сообщал, что информация о минировании поступала в ТРЦ "Мега".

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