Предприниматель из Севастополя незаконно отправлял товары военного назначения за границу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники таможни пресекли деятельность предпринимателя из Севастополя, который неоднократно отправлял в различные страны товары военного назначения, сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни в среду.

Мужчина попался на отправке летных противогазов во Францию. В ходе оперативных мероприятий в почтовом отделении "Москва-Шереметьево" сотрудники Южной оперативной таможни и оперативно-разыскного отдела Шереметьевской таможни обнаружили и изъяли два комплекта летных противогазовых фильтрующих (поглощающих) коробок, которые севастопольский предприниматель пытался отправить по почте во Францию.

"Установлено, что мужчина неоднократно осуществлял отправку в различные страны продукции военного назначения, указывая в документах, что товар имеет гражданское назначение", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу иного вооружения"), добавил представитель таможни.