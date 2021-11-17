СК в Челябинской области проверяет данные о выселении полицейских из квартир

ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Проверка информации о нарушении прав сотрудников полиции на жилье проводится в Челябинске после публикаций местных СМИ о том, что бывших и действующих участковых выселяют из квартир. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручал руководству регионального управления организовать проверку по опубликованному обращению граждан. "Проводится доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

Во время проверке опросили значительное количество сотрудников полиции, как действующих, так и бывших, изучили большой объем нормативной и правовой документации, связанной с распределением жилья. Также подготовили письма в адрес губернатора области Алексея Текслера и главы Челябинска Натальи Котовой для решения жилищного вопроса заявителей.

По данным местных СМИ, участковые полицейские в Челябинске записали три видеообращения к руководству страны и руководству ключевых силовых ведомств. В обращениях они рассказывают, что администрация города потребовала их выселения из служебного жилья в связи с якобы отсутствием прав на него. Полицейские заявили, что на протяжении 13 лет скрывалась информация о том, что служебное жилье, в котором они проживают, находится в собственности муниципалитета. Речь идет примерно о двух десятках квартир, предоставленных в прежние годы по областной целевой программе "Совершенствование деятельности участковых уполномоченных милиции ОВД Челябинской области на 2006-2008 годы".