Замначальника управления ЖКХ в Ухте обвинили в массовом нападении бродячих собак на людей

СЫКТЫВКАР, 17 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Республике Коми завершили расследование уголовного дела по факту массовых нападений бродячих собак в городе Ухте, где в результате погибли две женщины, еще 45 человек пострадали. Обвинение предъявлено заместителю начальника управления ЖКХ администрации города, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту произошедшего, в ходе расследования было определено виновное лицо. "Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Ухта, обвиняемой в халатности, повлекшей смерть двух лиц, существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019-2021 гг. в управление ЖКХ неоднократно поступали обращения местных жителей с просьбой принять меры в связи с нападениями безнадзорных собак, однако обвиняемая, курировавшая вопросы отлова безнадзорных животных, должных мер по организации работы подчиненных в этом направлении не предприняла, подписывала акты выполненных работ по муниципальным контрактам на отлов собак, не удостоверившись в наличии подтверждающих исполнение документов. В результате халатного отношения обвиняемой к исполнению своих обязанностей от нападений бродячих собак погибли две женщины, еще 45 человек обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения.

По искам пострадавших от нападения безнадзорных животных судом с администрации Ухты в счет компенсации морального вреда выплачено более 2,4 млн рублей, что повлекло причинение материального ущерба в крупном размере. Кроме того, ненадлежащее исполнение обвиняемой своих должностных обязанностей повлекло неосвоение средств бюджета Ухты на общую сумму более 4,2 млн рублей (на отлов собак), сообщили в следственном управлении.

В ходе расследования замначальника не признала вину по предъявленному обвинению. Между тем следствием собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу.