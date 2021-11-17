В Калининградской области задержали семь человек за продажу наркотиков в даркнете

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, организовавшей продажу наркотиков через магазины в теневом сегменте интернета (даркнет) в Калиниградской области. Как сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны семь человек.

По предварительным данным, подпольный бизнес организовал 18-летний местный житель. Он создал магазин в даркнете, подобрал закладчиков и межрегиональных курьеров, перевозивших наркотики из Московского региона в Калининградскую область водным и воздушным транспортом. "По имеющейся информации, злоумышленники совершили более 9 тыс. сделок. Также они налаживали сеть сбыта запрещенных веществ на территории других регионов. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке сотрудников спецподразделения "Гром" задержаны предполагаемые лидер группы и шестеро его соучастников", - сказала Волк.

Одним из наркокурьеров оказался 36-летний спортсмен из Калининграда. В Москве он загрузил наркотики в автомобиль, купленный специально для этих целей, а затем уехал в Ленинградскую область, откуда отправил транспорт на пароме в Балтийск. "Полицейские выяснили дату и время доставки груженной наркотиками машины, прибыли в порт Балтийска и при обследовании автомобиля в моторном отсеке обнаружили сверток с порошкообразным веществом, вмонтированный в одну из емкостей. Исследование показало, что в свертке находился синтетический наркотик, так называемая соль весом около 1 кг", - добавила представитель МВД.

Полицейские предполагают, что четверо задержанных выполняли роли закладчиков. Среди них семейная пара, организовавшая собственный магазин в даркнете. Кроме того, в подмосковном Фрязино оперативники обнаружили тайник с героином массой 125 граммов, который, предположительно, приобрел лидер группы для дальнейшей перепродажи. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на незаконные сбыт и пересылку наркотиков (ст. 30 и 228.1 УК РФ).