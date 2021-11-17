При обрушении горной породы в шахте в Челябинской области погиб рабочий

ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Тело рабочего обнаружено накануне вечером в шахте промышленного предприятия в городе Пласте (Челябинская область). Проводится доследственная проверка, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой СУ СК России по региону.

"В вечернее время 16 ноября в шахте промышленного предприятия (город Пласт) обнаружено тело 28-летнего горнорабочего. <...> На месте происшествия работают следователи СК, спасатели и сотрудники контролирующих органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы в результате обрушения горной породы во время бурения.