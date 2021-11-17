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Жителю Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве своего отца

По данным следствия, 35-летний мужчина выстрелил в голову отца из охотничьего ружья, а затем расчленил его, выбросив части тела в реку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение по делу об убийстве 66-летнего мужчины, части тела которого 16 ноября обнаружили в реке Смоленке на Васильевском острове. Свою вину признал 35-летний сын потерпевшего, ранее задержанный по подозрению в совершении преступления, сообщила в среду пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 13 ноября в квартире одного из домов по Новосмоленской набережной обвиняемый поссорился с отцом и убил его, выстрелив мужчине в голову из охотничьего ружья. Чтобы скрыть следы преступления, он приобрел в магазине две тележки и две хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные части тела и выбросил их в реку.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего и занимаются поиском других частей тела убитого мужчины.

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