Порядка 320 доз "Спутника V" украли из больницы в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Кражу 320 доз вакцины "Спутник V" зафиксировали в больнице № 4 в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Сообщение о ЧП в дежурную часть <...> поступило 16 ноября в 10:05 по местному времени (08:05 мск) от заместителя главного врача городской больницы № 4 поликлиники № 2, расположенной по улице Металлургов. Медицинский препарат "Гам-ковид-вак" в количестве 320 доз пропал из служебного помещения в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября", - рассказал он.

Горелых уточнил, что днем здание охраняет ЧОП, а в ночное время - сторож.

"Представители МВД устанавливают оборудовано ли учреждение системой видеонаблюдения, кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной. <...> На место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой. <...> Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского главка", - отметил он.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в регион поступила крупная партия в 81 тыс. доз вакцины "Спутника Лайт" и 39 тыс. доз "Спутника V".

В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости ковидом, однако на данный момент он прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 169 028 случаев заражения, выздоровели 150 009 человек, умер 7 951 человек. Согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 43,7%.