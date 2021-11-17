Reuters: в Канаде из-за наводнений и оползней погиб один человек

ТАСС, 17 ноября. По меньшей мере один человек погиб и двое пропали без вести в результате оползней и наводнений в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя порта Ванкувера, доступ к которому по железнодорожным путям из-за непогоды оказался заблокирован.

"Все железнодорожные рейсы в порт Ванкувера и из него остановлены из-за наводнения в Британской Колумбии", - цитирует агентство представителя гавани. Из-за этого была приостановлена значительная часть транспортировки пшеницы и канолы из Канады - одного из основных мировых экспортеров зерновых культур.

Порт Ванкувера - крупнейший в Канаде. Через него ежедневно транспортируют грузы на сумму около $440 млн.

По данным агентства, в провинции ведутся поисково-спасательные работы.