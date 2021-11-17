Дело о мошенничестве с деньгами дольщиков при строительстве дома возбудили в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинске возбудил уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилого дома на улице Сулимова, для возведения которого было заключено свыше 40 договоров долевого участия. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой СУ СК России по региону.

"В Челябинской области по результатам личного приема руководителя следственного управления граждан из числа обманутых участников долевого строительства возбуждено уголовное дело <...> в отношении директора ООО "Челябинскавтотранс", подозреваемой по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в 2016-2020 годах подозреваемая заключила с гражданами более 40 договоров, по которым получила право пользования земельным участком по ул. Сулимова для строительства жилого дома. При этом она не имела намерений выполнять свои обязательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления.