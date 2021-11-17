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В Выборге регента церковного хора обокрали на 757 тыс. рублей

Полицейские разыскивают причастного к преступлению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Неизвестный обокрал дом регента хора кафедрального собора в Выборге Ленинградской области. Сумма ущерба составила 757,5 тыс. рублей, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража", - говорится в сообщении.

В полицию обратилась потерпевшая, регент хора в Спасо-Преображенском соборе Выборга. Она рассказала, что утром 16 ноября в ее двухэтажный кирпичный дом на Константиновской улице проник вор и похитил личные вещи и ценности. Полицейские разыскивают злоумышленника.

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