В Чите четырех организаторов игорных клубов приговорили к условным срокам

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к 1.5 года лишения свободы условно четверых жителей Забайкальского края, которые занимались организацией игорного бизнеса в столице региона. Об этом в среду сообщила пресс-служба УФСБ по Забайкалью.

"Четыре жителя Забайкальского края в возрасте от 21 до 48 лет, среди которых и гражданин Азербайджана, с целью получения финансовой выгоды организовали в краевой столице деятельность сети подпольных игорных клубов. Центральным районным судом Читы фигуранты признаны виновными, им назначены наказания в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, игорные клубы группа организовывала на съемных квартирах и допускала в них лишь постоянных посетителей по предварительной записи. Адреса клубов подсудимые меняли не позже чем через месяц беспрерывной работы, при этом все имущество перевозили только по ночам.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору".