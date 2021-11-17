В Подмосковье умер вернувшийся из Египта с недомоганием мужчина

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мужчина найден мертвым у себя дома в подмосковном Домодедово после возвращения из Египта с недомоганием, его жена и двое пятилетних детей были обнаружены в бессознательном состоянии. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"16 ноября в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в одном из коттеджных поселков Домодедовского городского округа обнаружено тело мужчины без признаков жизни, а также в бессознательном состоянии его супруга и двое детей 5 лет, - сообщила Врадий. - Один из малолетних, придя в себя, смог пояснить врачам, что накануне семья вернулась из Арабской Республики Египет, где проявились первые признаки недомогания у ребенка в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи".

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, производится осмотр, в ходе которого изымаются продукты питания и напитки, планируется назначения ряда экспертиз.