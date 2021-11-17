Полиция задержала наркокурьера под Тулой

ТУЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Щекине Тульской области жителя Санкт-Петербурга, во время следственных действий установили тайники в Орловской, Тульской областях, Краснодарском крае, из которых изъяли в общей сложности около 30 кг синтетических наркотиков. Возбудили уголовное дело, мужчину арестовали, сообщила в среду пресс-служба управления МВД по Тульской области.

"По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Попытка незаконных производства, сбыта или пересылки наркотических средств". Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

Автомобиль под управлением ранее неоднократно судимого жителя Санкт-Петербурга сотрудники полиции остановили в Щекине, у мужчины обнаружили 145 г наркотиков. Затем в его телефоне нашли координаты нескольких тайников с аналогичным средством, изъяли около 2 кг запрещенных веществ в Орловской области и 810 г - в Каменском районе Тульской области.

Также полицейские выяснили координаты тайника в Краснодарском крае. "Рядом со станицей Троицкая Крымского района в земле были обнаружены два черных полимерных пакета, в которых находилось по 28 прозрачных упаковок со светлым порошкообразным веществом. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является наркотическим средством - мефедроном общей массой 27,5 кг", - отметили в пресс-службе.

По данным следствия, изъятую партию наркотиков задержанный намеревался сбывать на территории Краснодарского края и различных регионов Центрального федерального округа.