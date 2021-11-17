Экс-главу томского оператора по обращению с ТКО осудили на четыре года за мошенничество

ТОМСК, 17 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Томска признал виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы экс-директора томского филиала компании "Экология-Новосибирск" за мошенничество с субсидиями по нацпроекту "Экология". Установлено, что он подал ложные сведения для компенсации из бюджета региона расходов за деятельность оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае 2021 года сотрудники управления СК РФ по региону по итогам проверки региональных управлений прокуратуры и ФСБ возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении руководителя томского филиала компании "Экология-Новосибирск" Сергея Шевченко.

"Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как установлено судом, экс-оператор подал ложные документы на субсидию по нацпроекту "Экология", в которых завысил сумму расходов, незаконно получив из бюджета 8,5 млн рублей.

Статус регионального оператора по обращению с ТКО в четырех муниципалитетах на юго-западе Томской области - Шегарском, Бакчарском, Кожевниковском районах и городе Кедровом - был присвоен новосибирской компании в июле 2020 года. В январе 2021 года она покинула регион, в компании причины ухода ТАСС не назвали.