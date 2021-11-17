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При столкновении двух автомобилей в Башкирии погиб человек

Еще пятеро пострадали

УФА, 17 ноября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Уфа - Белорецк в Архангельском районе Башкирии, в результате один человек погиб и пятеро получили травмы, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского ГИБДД.

"Сегодня в Архангельском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла на 76-м км автодороги Уфа - Белорецк. По имеющимся данным, столкнулись Kia Rio и встречная LADA Vesta. В результате ДТП один человек погиб и пять получили травмы", - говорится в распространенном сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

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