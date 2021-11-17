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В Волгограде задержали подозреваемого в двойном убийстве во Владимирской области

На стационарном посту ДПС для проверки документов полицейские остановили такси, в котором находился подозреваемый

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Волгоградские инспекторы ГИБДД задержали разыскиваемого по подозрению в совершении двойного убийства в Коврове Владимирской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"На стационарном посту ДПС для проверки документов полицейские остановили такси, следовавшее из Коврова в Астрахань. В салоне находился пассажир - 22-летний житель Владимирской области. В ходе проверки документов было установлено, что данный гражданин находится в розыске как подозреваемый в совершении двойного убийства 15 ноября в Коврове Владимирской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции, в ближайшее время его передадут инициаторам розыска.

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