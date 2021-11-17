Руководство индустриального колледжа в Липецке подозревают в хищении средств по нацпроекту

ЛИПЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении денежных средств при реализации нацпроекта "Демография" возбуждено в отношении руководства индустриального колледжа в Липецке. Об этом в среду сообщает СК по региону.

"Следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецка следственного управления СК России по Липецкой области расследуется уголовное дело в отношении группы лиц из числа руководства одного из липецких колледжей, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, директор колледжа, его заместители и другие неустановленные лица воспользовались своим должностным положением и обманом получили бюджетные деньги, выделенные на обучение людей старше 50 лет по нацпроекту "Демография". Действуя по предварительному сговору, руководство колледжа заключило договоры с коммерческими организациями об оказании платных услуг по очному обучению профессиям электрик, столяр и электромонтер их работников.

В действительности обучение не проводилось, однако руководство колледжа предоставило в областное управление труда и занятости фиктивные документы об освоении образовательных программ и успешной сдаче итоговой аттестации работниками коммерческих организаций. В результате на расчетные счета организаций поступило больше 500 тыс. рублей.