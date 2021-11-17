Прокуратура Москвы просит ужесточить приговор девушке, сбившей детей на переходе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Прокуратура подала апелляционное представление на приговор осужденной на 5 лет колонии-поселения Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе в Москве, и просит ужесточить его. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный 15 ноября 2021 года Солнцевским районным судом в отношении Валерии Башкировой. Прокуратурой ставится вопрос об отмене состоявшегося судебного решения, вынесении судом апелляционной инстанции нового приговора с назначением Башкировой наказания по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года и удовлетворении в полном объеме заявленных потерпевшими гражданских исков", - сообщили в прокуратуре.

Солнцевский суд Москвы приговорил Башкирову к 5 годам колонии-поселения и частично удовлетворил иски потерпевших, постановив взыскать с нее 4 млн рублей.

Днем 16 июля на улице Авиаторов в Москве девушка на автомобиле "Мазда" сбила на нерегулируемом пешеходном переходе детей в возрасте трех и пяти лет и коляску с 9-месячным ребенком. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок - на следующий день. У девятимесячного ребенка диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.