В здании Мосгорсуда объявили эвакуацию

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Руководство Мосгорсуда объявило об эвакуация работников и посетителей, люди спешно покидают здание. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Только что в здании Мосгорсуда была по громкой связи объявлена эвакуация. Все, кто в это время присутствовал в здании, устремились к выходу", - сказал он. Причина эвакуации неизвестна.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

В понедельник от неизвестных поступали сообщения о "минировании" Останкинской телебашни и Большого театра, они оказались ложными.