Прокуратура внесла представление начальнику курганской соцзащиты из-за инцидента в детдоме

ТАСС, 17 ноября. Прокуратура внесла представление начальнику Главного управления социальной защиты населения Курганской области по итогу проверки по факту нарушения прав ребенка в Кипельском детском доме в Курганской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального ведомства.

"Сотрудники аппарата прокуратуры области провели проверку соблюдения прав воспитанников в Кипельском филиале ГБУ "Центр помощи детям №1" с выездом на место. Установлено, что в нарушение федерального законодательства сотрудниками детского дома надлежащим образом не была организована защита прав и интересов воспитанников, а также не обеспечена их безопасность. <…> Прокуратура области по указанным фактам начальнику Главного управления социальной защиты населения Курганской области внесла представление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в детском доме не был обеспечен присмотр за всеми воспитанниками. Также отсутствовал ведомственный контроль за детским учреждением.

Ранее в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников детского дома по отношению к малолетнему ребенку. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Истязание" и "Халатность").

В пресс-службе УМВД региона сообщали, что в отношении двух 16-летних подростков, издевавшихся над двухлетним ребенком, составлены протоколы о побоях, один из них арестован - ему предъявлено обвинение в истязании. Как сообщали в правительстве Курганской области, в ходе проверки в учреждении было установлено недобросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудниками детского дома, с воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания. Также в регионе пройдут проверки всех детских домов, домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров.