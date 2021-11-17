Открытое горение на заводе в Серпухове ликвидировали спустя 14 часов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании в Серпухове, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 13:30 мск - ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 01:45 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре в производственном здании в Серпухове. Площадь пожара составила 2 856 кв. метров. Был развернут штаб тушения пожара, создано четыре боевых участка. Огонь удалось локализовать только к утру. В тушении участвуют 24 единицы техники и 81 человек.