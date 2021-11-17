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Житель Прикамья получил три года и пять месяцев за ложное сообщение о "минировании" школы

Отбывать наказание обвиняемому предстоит в исправительной колонии общего режима

ПЕРМЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Кудымкарский городской суд Пермского края приговорил к трем годам и пяти месяцам колонии строгого режима местного жителя после повторного рассмотрения дела о заведомо ложном акте терроризма. Он сообщил о "минировании" одной из школ, информаци об инциденте появилась в среду на сайте региональной прокуратуры.

"Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к трем годам и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее Седьмой кассационный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на пересмотр. После чего была обнаружена его причастность к преступлению по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Обвинение утверждало, что злоумышленник нарушил режим работы образовательного учреждения, на ложный вызов прибыли сотрудники экстренных служб. Суд согласился с позицией гособвинения.

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