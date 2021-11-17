Стеллажи с алкоголем обрушились на грузчика на складе в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Металлические стеллажи с алкогольной продукцией обрушились на складе в Красноярске. В результате происшествия пострадал 40-летний грузчик, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"17 ноября 2021 года на складе алкогольной продукции торговой компании "Русский Разгуляйка", расположенном по улице Калинина города Красноярска, произошло обрушение металлических стеллажей с алкогольной продукцией. В результате обрушения пострадал 40-летний мужчина, оказывавший услуги грузчика", - сообщили в ведомстве. По данным регионального главка МЧС, мужчина был госпитализирован с травмами средней степени тяжести в больницу скорой медицинской помощи.

В момент обрушения на складе находилось 40 человек. Предварительно установлено, что металлоконструкции установлены летом 2021 года. Изготовление и монтаж стеллажей, по информации прокуратуры, занималась новосибирская компания "Солос".

СК изучает данный инцидент на предмет нарушения требований охраны труда (ч.1 ст. 143 УК РФ).

Также проверку проводит прокуратура. В ходе нее будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма, а также законодательства в сфере хранения и оборота алкогольной продукции.