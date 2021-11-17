{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова сообщила, что РФ следит за делом задержанного в Казахстане россиянина Балашова

Дипломат указала, что сотрудники генерального консульства России в Алма-Ате находятся в постоянном контакте с подсудимым, его защитой и его родственниками

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Дело россиянина Виктора Балашова, задержанного в Казахстане по обвинению в вымогательстве и хищении в особо крупном размере, находится на контроле у российской стороны. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что сотрудники генерального консульства России в Алма-Ате находятся в постоянном контакте с подсудимым, его защитой и его родственниками. "12 ноября сотрудники генконсульства присутствовали на очередном судебном заседании по его делу. Ситуация на контроле, и генконсульство ведет очень активную работу", - отметила она.

Захарова обратила внимание, что во время одной из встреч с представителями генконсульства Балашов с признательностью говорил об оказываемой ему помощи и был "благодарен за внимание со стороны российских дипломатов".

Виктор Балашов ранее был управляющим сетями супермаркетов и гипермаркетов X5 Retail Group. Он был задержан в сентябре 2021 года по подозрению в совершении действий, подпадающих под статьи 189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и 389 "Самоуправство" Уголовного кодекса Казахстана. Впоследствии прокуратура переквалифицировала его деяния на статью 194 "Вымогательство". Сторона обвинения запросила для россиянина 11 лет тюрьмы.

Теги
КазахстанРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Гособвинитель запросил восемь лет колонии для экс-министра в Архангельске
Юрий Гнедышев обвиняется в развращении детей и распространении порнографии
Читать полностью