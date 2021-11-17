Захарова сообщила, что РФ следит за делом задержанного в Казахстане россиянина Балашова

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Дело россиянина Виктора Балашова, задержанного в Казахстане по обвинению в вымогательстве и хищении в особо крупном размере, находится на контроле у российской стороны. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что сотрудники генерального консульства России в Алма-Ате находятся в постоянном контакте с подсудимым, его защитой и его родственниками. "12 ноября сотрудники генконсульства присутствовали на очередном судебном заседании по его делу. Ситуация на контроле, и генконсульство ведет очень активную работу", - отметила она.

Захарова обратила внимание, что во время одной из встреч с представителями генконсульства Балашов с признательностью говорил об оказываемой ему помощи и был "благодарен за внимание со стороны российских дипломатов".

Виктор Балашов ранее был управляющим сетями супермаркетов и гипермаркетов X5 Retail Group. Он был задержан в сентябре 2021 года по подозрению в совершении действий, подпадающих под статьи 189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и 389 "Самоуправство" Уголовного кодекса Казахстана. Впоследствии прокуратура переквалифицировала его деяния на статью 194 "Вымогательство". Сторона обвинения запросила для россиянина 11 лет тюрьмы.