Многоэтажное здание обрушилось в Нигерии

ПРЕТОРИЯ, 17 ноября. /ТАСС/. Строящееся многоэтажное здание обрушилось в среду в Лагосе - экономической столице Нигерии. Об этом сообщила нигерийская газета Daily Post со ссылкой на руководителя пожарной службы Лагоса Маргарет Адесейе.

Из-под обломков удалось извлечь четырех живых строителей. Спасательная операция, в которой также задействованы полицейские и местные жители, продолжается. Специалисты предполагают, что под завалами еще остаются люди. Причины происшествия выясняются.

Две недели назад похожий инцидент унес жизни 45 человек. В том случае ошибки при проектировке и строительстве повлекли за собой обрушение.