Экоактивисты, перекрывавшие шоссе в Британии, получили тюремные сроки

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Активисты движения Insulate Britain получили тюремные сроки за нарушение судебного запрета на создание препятствий движению транспорта по окружающей Лондон автостраде М25. Как сообщает сайт газеты The Independent, восемь человек в возрасте от 20 до 58 лет в среду были приговорены к трем-четырем месяцам заключения.

Еще один активист, заявивший в суде, что немедленно продолжит блокировать шоссе, если не окажется за решеткой, получил более суровое наказание в виде шести месяцев тюрьмы за "провокационные высказывания". Максимальный срок заключения, который грозил нарушителям правопорядка, составляет два года.

С начала сентября активисты Insulate Britain, отделившегося от природоохранного движения Еxtinction Rebellion, перекрывали дороги в британской столице и в других частях страны больше 20 раз, выбирая для этого самые загруженные участки и действуя в часы пик. Они призывают правительство профинансировать масштабную программу по повышению энергоэффективности британского жилого фонда. Активисты заявляют, что дома в Соединенном Королевстве - одни из самых старых и холодных в Европе. Ежегодно жители страны вынуждены тратить огромный объем энергии на обогрев помещений, что способствует выбросам парниковых газов в атмосферу. В Insulate Britain также утверждают, что в Великобритании зимой и в конце осени ежегодно умирает до 10 тыс. пожилых людей, которые вынуждены экономить на обогреве жилья, подрывая свое здоровье.

По последним данным, членов движения, в котором состоят 174 человека, арестовывали 857 раз. Экоактивисты не остановились после того, как правительство пообещало ужесточить наказания за создание препятствий дорожному движению, пригрозив манифестантам реальными сроками заключения и неограниченными по размеру штрафами. Вынесенные в среду приговоры стали первыми для членов Insulate Britain. Согласно действующей практике, осужденные автоматически получат право на досрочное освобождение, отбыв половину срока.