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СМИ: аравийская коалиция перехватила заминированный беспилотник йеменских мятежников

Согласно данным телеканала Al Arabiya, мишенью БПЛА был международный аэропорт города Абха

ТАСС, 18 ноября. Расчеты противовоздушной обороны коалиции под командованием Саудовской Аравии перехватили и уничтожили заминированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно его данным, мишенью беспилотника был международный аэропорт города Абха, расположенного на юге королевства. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире.

По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы регулярно осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.

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ЙеменСаудовская Аравия
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