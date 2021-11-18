В Красноярском крае в гараже изъяли из незаконного оборота более 12 тыс. л алкоголя

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в городе Ачинске Красноярского края изъяли из незаконного оборота более 12 тыс. л спиртосодержащей жидкости. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В Ачинске полицейские установили, что в одном из гаражей города местный житель 1976 года рождения незаконно разливает и хранит партию алкоголя. <...> Как выяснили оперативники, спиртосодержащая жидкость была разлита в различные полимерные емкости объемом 1000, 10 и 5 л. Всего из незаконного оборота полицейскими изъято 9,3 тыс. л спиртосодержащей жидкости. Кроме того, полицейскими обнаружено и изъято более 6,3 тыс. стеклянных бутылок объемом 0,5 л каждая, в которых была разлита спиртсодержащая жидкость", - сообщили в главке полиции.

Продукция направлена на экспертизу. В пресс-службе пояснили ТАСС, что каких-либо этикеток на бутылках нет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции").

Полиция устанавливает лиц, причастных к противоправной деятельности.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.