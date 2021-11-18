В Нижегородской области арестовали руководителей фирмы, занимающейся вывозом ТБО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноября. /ТАСС/. Руководителя и заместителя нижегородской фирмы "ЛУК Регионы", занимающейся вывозом бытовых отходов, поместили под стражу по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

О задержании обвиняемых стало известно в среду. Противоправные действия выявили следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону. "Судом удовлетворены ходатайства следователя Балахнинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу руководителю коммерческой организации и его заместителю, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц за незаконные действия, в крупном размере")", - сказано в сообщении.

Следователи полагают, что с 2018 года по декабрь 2020-го руководители ООО "ЛУК Регионы" для того, чтобы складировать отходы более высокого класса опасности, а также отходы, не предназначенные для захоронения на полигоне ТБО в Балахнинском районе Нижегородской области, ежемесячно передавали сотруднику объекта не менее 300 тыс. рублей.

Вину в совершении инкриминируемого деяния руководитель организации признал.