Роскомнадзор составил протоколы в отношении журналиста Романа Баданина и Петра Верзилова

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении бывшего главного редактора издания "Проект" (признан в РФ нежелательной организацией) Романа Баданина (признан в РФ СМИ-иноагентом) и создателя "Медиазоны" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Петра Верзилова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Причиной стало отсутствие маркировки "иноагент" в их постах в социальных сетях, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора в четверг.

"Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении Романа Баданина и Петра Верзилова (признаны иностранными агентами) по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в постах личных аккаунтов в социальных сетях", - заявили в пресс-службе.

Для определения меры наказания протоколы уже переданы в суд, уточнили в Роскомнадзоре.

15 июля 2021 года Генеральная прокуратура РФ признала издание "Проект" нежелательной в России организацией. Позже ряд его авторов, включая Баданина, были признаны иноагентами. В конце сентября министерство юстиции включило в реестр иноагентов журналистов "Медиазоны", включая ее создателя Петра Верзилова.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.