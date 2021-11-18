В Астрахани арестовали троих "старейшин" религиозной организации "Свидетели Иеговы"

АСТРАХАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Астраханской области уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в организации деятельности экстремистской организации. Мужчины, которые являлись "старейшинами" и фактическими руководителями религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ), арестованы, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей в возрасте от 34 до 60 лет, подозреваемых по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). По версии следствия, в период с весны 2018 года по настоящее время подозреваемые, являясь "старейшинами" и фактическими руководителями религиозной организации "Свидетели Иеговы" на территории Ахтубинского района и города Знаменска Астраханской области, продолжили организовывать собрания, заведомо зная о запрете ее деятельности в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемые осуществляли пропаганду преимущества религиозного учения перед иными лицами, распространяли экстремистскую литературу, вербовали местных жителей и собирали денежные средства под видом пожертвований. В целях конспирации мужчины использовали видео-конференц-связь для воспроизведения экстремистских материалов и общения.

Данный факт выявлен сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. В рамках расследования уголовного дела сотрудниками следственного управления СК России по Астраханской области совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ проведено 16 обысков. По месту жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны, компьютеры, литература экстремистского содержания, тетради и другие предметы, содержащие информацию о проводимой незаконной деятельности. Расследование дела продолжается, добавили в пресс-службе.