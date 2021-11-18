На Ставрополье мать подозревается в причинении смерти по неосторожности своему ребенку

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Георгиевске в отношении женщины, которая лечила 9-месячного ребенка народными средствами и отказывалась от госпитализации, в результате чего он умер. Об этом сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственным отделом по городу Георгиевску следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины. Она подозревается по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2020 года подозреваемая не соблюдала рекомендации врачей, прерывала стационарное и амбулаторное лечение, отказывалась от госпитализации своего 9-месячного сына, имевшего тяжелое, но излечимое заболевание. Мать лечила ребенка самостоятельно народными средствами, в результате чего мальчик умер.

"В рамках расследования уголовного дела следователем СК РФ назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы", - сказано в пресс-релизе.